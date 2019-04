Ozzy Osbourne blaast complete tour af

Twan Huys pakte na einde Late Night vliegtuig naar Amerika voor ‘therapie­ses­sie’

20:00 Televisiejournalist Twan Huys (55) is, precies een maand na het stoppen van zijn talkshow RTL Late Night, naar Amerika afgereisd om daar zijn gedachten op bijna therapeutische wijze op een rijtje te zetten. Huys verbleef bij vrienden in New Hampshire, die esdoornsiroop (Maple syrup) produceren.