Paay haalt uit naar Lil’ Kleine: Niet denken dat je beter bent dan anderen

Paay praat in het tijdschrift openhartig over het effect van het beruchte filmpje dat een aantal jaar geleden op internet rondging, haar liefdesleven en de pijnlijke val die ze dit jaar maakte. Haar heup is onherstelbaar beschadigd en dat is Paay een doorn in het oog. ,,Volgens de artsen wordt mijn heup nooit meer zoals hij was. Dat is moeilijk te verkroppen. Ik was altijd heel lenig en sportief, was gewend dat ik mijn been langs mijn oor omhoog kon steken.”



Ook Paays favoriete Nederlandse artiesten komen aan bod. Als de blondine wordt gevraagd om wat tips te geven aan jong talent, deelt ze een flinke sneer uit aan Lil’ Kleine. ,,Iedereen roept: je moet jezelf blijven. Maar dat lukt niet als heel Nederland je kont kust. Neem zo’n Lil’ Kleine. Met geld smijten en champagne spuiten. Grote mond", zegt Paay. ,,Je mag van je heldenstatus genieten, maar moet niet denken dat je beter bent dan anderen. En je er al helemaal niet naar gaan gedragen. Blijf dankbaar.”



Net als Lil’ Kleine, wordt ook haar ex-man Adam Curry niet gespaard door Paay. ,,Die was steenrijk en dacht dat hij nóg rijker zou worden, maar op een gegeven moment kwam het dal en was hij bijna alles kwijt. Ik was het niet met zijn beslissingen eens.” De Rotterdamse was destijds 15 jaar ouder en is van mening dat ze een stuk behoudender is dan Curry. ,,Wees zuinig op je geld, je weet niet wat er gaat gebeuren, wees een keer tevreden. En ik kreeg gelijk.”