Paay hoeft (nog) niet te betalen, bedrijf moet bewijs van geldlening leveren

UpdatePatricia Paay hoeft een bedrag van 93.000 euro aan het bedrijf Osuro Holding grotendeels niet terug te betalen. Alleen over 10.000 euro is nog onzekerheid. Osuro moet eerst bewijs leveren dat dat geld inderdaad aan Paay is geleend. De rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam vandaag met een tussenvonnis in de zaak van Osuro tegen Paay.

Osuro heeft de opdracht gekregen bewijs te leveren dat Paay een bedrag van 10.000 euro heeft ontvangen als geldlening. Osuro eiste naast terugbetaling van die 10.000 nog een aantal bedragen van Paay. Die andere vorderingen worden door de rechtbank afgewezen.

Volgens Osuro leende een vorige bestuurder in 2015 een bedrag van tienduizend euro aan Paay. De tv-diva bevestigt dit, maar ontkent dat er sprake is van een lening. Volgens Paay was zij bevriend met de voormalig bestuurder van Osuro en hielpen zij elkaar op financieel gebied. Osuro krijgt nu van de rechtbank de gelegenheid om te bewijzen dat is afgesproken dat het geld zou worden terugbetaald. Osuro moet dat uiterlijk 8 mei aan de rechtbank laten zien.

Osuro eiste naast de genoemde 10.000 euro nóg een aantal bedragen van Paay. Alles bij elkaar wilde het bedrijf 93.000 euro terug hebben. Volgens Osuro zijn er bedragen voorgeschoten waarmee Paaij een auto kon aanschaffen en waarmee rekeningen werden betaald. De rechtbank vindt echter dat Osuro te weinig feiten op tafel heeft gelegd. Deze vorderingen worden daarom afgewezen.

Directeur

De tv-persoonlijkheid zou vanaf 2015 verschillende bedragen van Osuro hebben ontvangen, het bedrijf dat is opgericht door haar goede vriend Robbert Rijsbergen. Nadat hij in 2017 als directeur aan de kant was gezet, ontdekte zijn zoon (met wie hij in onmin leeft, red.) in totaal 1,75 miljoen euro aan dubieuze betalingen in de bedrijfsadministratie. Volgens de zoon heeft Paay in totaal 93.000 euro van Osuro ontvangen.

Sinds het vertrek van Robbert Rijsbergen bij Osuro probeert zijn zoon financieel orde op zaken te stellen, onder meer door onderzoek te laten doen naar een groot aantal niet verklaarde betalingen in 2015 en 2016. Een deel van het geld bleek te zijn gebruikt voor betalingen aan goksites. Of de vordering op Paay onderdeel is van het financieel opschonen van het bedrijf, is onduidelijk.

Glamourfeestjes

Het bedrijf Osuro financierde - toen het nog door Rijsbergen senior werd geleid - bijvoorbeeld Paays rechtszaak tegen GeenStijl, dat het beruchte plasseksfilmpje publiceerde met haar in de hoofdrol. Bovendien liet zij zich betalen om als BN’er aan de zijde van Rob Rijsbergen te verschijnen op allerlei glamourfeestjes. De nieuwe leiding van Osuro meent dat het geld is geleend en moet worden terugbetaald. Paay zegt dat ze het geld heeft gekregen of ervoor heeft gewerkt en meent dat ze slachtoffer is van een familieruzie over geld. Onderhandelingen over een schikking mislukten.

Vorige week werd duidelijk dat Osuro, als extra drukmiddel om de bijna een ton terug te krijgen, met goedkeuring van een rechter beslag had laten leggen op de momenteel te koop staande woning van Patricia Paay (70) in het Brabantse Wernhout. Het pand, waar Paay woont met haar echtgenoot Robbert Hinfelaar, wordt aangeboden voor 275.000 euro.

De directeur van Osuro bevestigde eerder de vordering en openstaande schuld, maar wilde verder geen toelichting geven. In de stukken staat dat zijn bedrijf diverse keren heeft geprobeerd het geld terug te krijgen van Paay, maar die liet niets van zich horen.

Schadeclaims