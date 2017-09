Paleis ontkent dat prins Charles niet wil verhuizen naar Buckingham Palace

Er is ook een precedent. Koning William IV verhuisde in 1830 ook niet, en bleef in Clarence House wonen. Voor bijzondere gelegenheden gebruikte hij het aangrenzende St James' Palace, dat hij via de overloop binnendoor kon bereiken. Zijn nichtje Victoria echter verhuisde wel naar Buckingham Palace toen ze in 1837 koningin werd.



Het paleis is sindsdien de officiële koninklijke residentie, al wonen de meeste leden van de koninklijke familie er niet graag en heeft iedereen een eigen onderkomen elders. Koningin Elizabeth, die in 1952 van Clarence House naar Buckingham Palace verhuisde, brengt veel meer tijd door in Windsor Castle en is in de zomer ruim twee maanden in Schotland.