Paleismedewerkers: Verhaal prins Andrew over vermeend misbruik komt niet overeen

Andrew ontkent alle aantijgingen van Giuffre, die claimt dat de prins haar ongeveer twintig jaar geleden zou hebben misbruikt toen zij nog een tiener was. Hij zegt ‘geen herinnering’ te hebben aan de ontmoeting met de vrouw, terwijl er wel foto’s zijn van Andrew die zijn arm om haar middel heeft. De Amerikaanse heeft hem afgelopen week wel aangeklaagd wegens verkrachting.



Paleismedewerkers zeggen dat het ‘lastig wordt om een jury te overtuigen’ van Andrews gelijk. ,,Niemand in het paleis weet nog wat ze moeten geloven als prins Andrew hen iets vertelt. Sommige dingen komen niet overeen.” Bronnen binnen de hofhouding zitten dan ook in een spagaat. ,,Het probleem is dat het ontzettend beschamend is voor het paleis, alleen kan je niet zomaar van hem af.”