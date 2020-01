Pamela Anderson (52) stiekem getrouwd met 20 jaar oudere filmproducent

Jon is de echte bad boy van Hollywood

Niemand is met hem te vergelijken

Ik houd veel van hem, zoals van familie

Zijn leven maakte me vroeger bang

Het is zo veel voor een meisje als ik

Nu heb ik meer gezien van het leven

En besef ik

Dat hij er altijd al was

Liet me nooit in de steek

Ik ben er nu klaar voor

En

Hij is er ook klaar voor

We

Begrijpen

En respecteren elkaar

We houden van elkaar

Zonder voorwaarden

Ik ben een gelukkige vrouw

Het bewijs

Dat God een plan heeft