Panel slaat steil achterover bij onthulling Boekenwurm na weken van fout raden

One de Musical: Egyptisch liefdesver­haal in uniek ledboxthea­ter

Het is nergens in de wereld eerder vertoond, zo’n zee van ledlampen – voor, achter, naast en boven het publiek. In het speciale ledboxtheater in Aalsmeer vertolken Soy Kroon en Nienke Latten hun Egyptische liefdesverhaal in One de Musical.

25 november