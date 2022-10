Papadag voor radio-dj is nog een brug te ver: ‘Luisteraar is te conservatief’

Apple komt nog dit jaar met nieuwe film Will Smith, ondanks klap bij Oscars

Minder dan een jaar na het schandaal rond de klap die Will Smith uitdeelde tijdens de Oscarceremonie, zal Apple in december de nieuwe film 'Emancipation' uitbrengen, met de acteur in de hoofdrol. Dat heeft het techconcern maandag aangekondigd.

