Parijs vernoemt straat naar David Bowie

De ‘rue David Bowie’ moet komen in het 13e arrondissement van Parijs, vlakbij het metrostation Austerlitz. Dat vertelde Jerome Coumet, de burgemeester van dat gebied, aan Franse media.



De gemeenteraad moet in februari beslissen of de straat er inderdaad komt, maar volgens de burgemeester is dat slechts een formaliteit. Hij noemt het dan ook ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat Parijzenaren straks niet over de David Bowiestraat kunnen wandelen.



Coumet wil de straat in zijn arrondissement omdat hij een groot fan is van Bowie. Daarnaast had de zanger ‘een bijzondere connectie met de lichtstad'.



De burgemeester heeft de aanvraag voor de straat op woensdag ingediend. Een bijzondere dag omdat Bowie zijn 73e verjaardag zou hebben gevierd. Het was vrijdag precies vier jaar geleden dat de zanger overleed.