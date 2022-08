Paris Hilton en partner bezoeken fotogeniek museum in Amsterdam

Paris Hilton viert haar zomer niet alleen in Brussel, waar ze optrad op festival Tomorrowland, maar ook in Amsterdam. De mediapersoonlijkheid bracht gisteren samen met haar echtgenoot Carter Reum een bezoekje aan de Wondr Experience in Amsterdam-Noord. Het museum deelt daar vandaag foto’s van op Instagram.