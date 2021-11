Paris Hilton straalt als bruid en Kylie Minogue experimenteert met borsthaar

Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity’s van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Miley Cyrus krijgt soms zure reacties, maar die vindt ze eigenlijk wel lekker.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kylie Minogue heeft een behoorlijke bos haar voor de deur.

Boomknuffelen heeft voor veel mensen een weinig sexy imago, maar dan kennen ze zangeres Kesha nog niet.

Wie geen zin heeft om zijn kind te leren traplopen, kan altijd nog zó lang boven blijven dat je baby vanzelf komt zoeken. Vraag maar aan topmodel Emily Ratajkowski.

Onbekende mensen maken bij bezienswaardigheden vaak van die typische toeristenkiekjes. Dat doen beroemdheden als Jared Leto nou nooit.

Het is niet duidelijk hoeveel Pretty little liars-actrice Lucy Hale kreeg om de etalages van lingeriemerk Hunkemöller te sieren, maar zelfs haar jurk is inmiddels van goud.

De makers hadden na de sleep geen stof meer over voor Lady Gaga’s linkerbeen, maar haar jurk is alsnog beeldig.

Take That-zanger Gary Barlow staat als soloartiest vaak in de schaduw van Robbie Williams. Gelukkig is hij ook met kleine dingen heel blij.

De meeste mensen komen liever niet in het ziekenhuis. Fans van rapper Meghan Thee Stallion hebben er minder moeite mee.

Voor acteur Jamie Foxx is het ziekenhuis tevens zijn slijterij.

Mensen vragen zich weleens af of Dixie D’Amelio zichzelf boven andere mensen stelt nu ze bijna 56 miljoen volgers heeft op TikTok. Het lijkt er wel op.

Actrice Alexandra Daddario is het zat dat mensen steeds over haar film Baywatch beginnen, dus poseert ze alleen nog in gríjze badpakken aan het water.

Nee, Paris Hilton heeft niet meegedaan aan de opening van het carnavalsseizoen, ze is écht getrouwd met Carter Reum.

