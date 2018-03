Paris Hilton verliest verlovingsring van twee miljoen euro tijdens stapavondje

Paris was volgens ooggetuigen hysterisch toen ze door kreeg dat ze haar verlovingsring kwijt was. De socialite liet haar aanstaande Chris Zylka en een legertje beveiligers zoeken naar de ring, die naar verluidt zo'n 2 miljoen dollar (ruim 1,6 miljoen euro) waard is. ,,Er werd naarstig gezocht. Mensen kropen over de vloer, onder de tafels, keken onder de voeten van andere bezoekers en onder stoelen", vertelde een ooggetuige aan Page Six. Volgens hem is het een wonder dat Paris' verlovingsring terug is gevonden.