Partijleiders vanavond niet bij Pauw aan tafel

Jack van Gelder in tranen om brief 14-jarige Julie aan Eberhard

9:46 Sportverslaggever Jack van Gelder (66) werd gisteravond in RTL Late Night overmand door emoties toen hij het verhaal van de 14-jarige Julie Slagman aanhoorde. Haar vader overleed, net als burgemeester Eberhard van der Laan, aan longkanker. ,,Dit raakt me'', gaf Jack met tranen in zijn ogen toe.