Pathé vertoont niet langer films met Zwarte Piet

Moordenaar John Lennon zegt na 40 jaar 'sorry' tegen Yoko Ono: ‘Deed het voor zelfver­heer­lij­king’

De moordenaar van John Lennon heeft veertig jaar na zijn daad zijn excuses aangeboden aan Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 doodgeschoten Beatle. ,,Het was een buitengewoon egoïstische daad. Het spijt me voor de pijn die ik haar heb aangedaan. Ik denk er de hele tijd aan", vertelde Mark Chapman tijdens een hoorzitting over zijn voorwaardelijke vrijlating.