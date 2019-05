Patricia Paay in ziekenhuis na val van trap: ‘Ik kan niet goed zien’

Paay wist meteen dat het foute boel was. ,,Ik was helemaal dizzy en het voelde niet goed. Er is gelijk een ambulance gebeld en ik ben naar het ziekenhuis in Breda gebracht.” Onderzoek moet duidelijk maken of haar onlangs geopereerde heup niet te veel schade heeft opgelopen. Voor Patricia rest nu niets anders dan herstellen van haar val. ,,Ik mag van geluk spreken dat het zo is afgelopen. Het had veel erger gekund", zegt ze. ,,De pijn zal wel wegtrekken, maar ik kan nog steeds niet goed zien. Iets lezen of een berichtje tikken gaat moeizaam."