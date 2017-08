Patricia Paay: Schaamte over plasseksfilmpje is iets gezakt

Volgens Paay, die vanavond te gast was in de eerste aflevering van Linda's Zomerweek, is nog steeds niet duidelijk wie het gewraakte filmpje onrechtmatig verspreidde. In maart werden twee mannen uit Beverwijk en Lelystad aangehouden als verdachten in de spraakmakende zaak. Volgens de oud-zangeres, zo vertelde ze met een ernstige blik in de ogen, is het echter zeer lastig om te achterhalen wie daadwerkelijk de schuldige is. ,,Ik vrees dat ik er nooit achter ga komen'', aldus Patricia die tijdens de uitzending niet echt met nieuwe feiten op de proppen kwam. ,,Het filmpje werd zo snel verspreid dat het lastig om de oorspronkelijke bron te vinden.''



Ze vertelde ook niets over rechtszaken tegen GeenStijl, Dumpert en andere sites die de beelden kortstondig online zetten. Wel ging Paay dieper in op de persoonlijke gevolgen van het uitgelekte filmpje. Zo hoopt ze dat er ooit een wet komt waarmee wordt bepaald dat verspreiders van gestolen privébeelden streng worden gestraft. ,,Best vreemd dat zo'n wet er nog niet is. Misschien kunnen deze kwalijke praktijken worden gestopt als mensen weten dat ze na illegale verspreiding veel geld moeten betalen.''



Paay kondigde aan door te gaan met haar strijd. Zonder zichtbare emoties, maar fel: ,,Ik blijf knokken en hoop mijn zaak ooit te winnen, opdat andere slachtoffers er in de toekomst nog iets aan hebben. Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar privacy. Helaas is dat nog onvoldoende geregeld in ons land.''