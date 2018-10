Patty Brard geeft Hotter Than My Daughter serieuzere draai

Documentai­re over Alexander McQueen trekt volle zalen

9:11 De documentaire McQueen, over het werk en leven van de Britse ontwerper Alexander McQueen, trekt volle zalen in de Nederlandse bioscopen. De film, die vanaf deze week in de arthousebioscopen draait, trok in één weekend meer dan vijfduizend bezoekers. Het is daarmee de beste opening voor een modedocumentaire ooit in Nederland.