Patty Brard na maagverkleining: Eerst was ik morbide obese, nu gewoon dik

Patty Brard (63) is, nadat ze eind februari bij een kliniek in België haar maag liet verkleinen, al achttien kilo afgevallen. Hoewel ze daar dik tevreden mee is, gaat de presentatrice en voormalig LUV-zangeres voor nog meer gewichtsverlies. ,,Ik ben nog lang niet tevreden.''

Volledig scherm Patty Brard © Instagram Volgens Brard, zo vertelde ze vanavond bij RTL Boulevard, behoorde ze voor de ingreep tot de categorie 'morbide obesitas'. ,,Nu ben ik gewoon dik. Maar dat vind ik toch leuker klinken dan morbide obesitas. Ik wil naar de categorie volslank.''



Patty, die van het woord 'morbide obesitas' af wil, omdat 'het toch net is of je al in een urn staat', voelt zich momenteel stukken vrouwelijker dan eerst. ,,Mijn man Antoine krijgt nu eindelijk ook een mooie vrouw", vertelde over haar echtgenoot die architect is en met haar afwisselend in Nederland en op Ibiza woont. ,,We stonden allebei op de weegschaal en voor het eerst sinds jaren weeg ik minder dan hij. Weet je wat dat met je vrouwelijkheid doet?!"



Hoewel ze dolgelukkig is met haar nieuwe lijf, wil Patty niet dat haar verhaal 'een soort van promotie' wordt voor een maagverkleining. ,,Er zitten zoveel nadelen aan een gastric bypass. Het begint pas als je zoiets laat doen. Dan start een nieuwe levensstijl'', waarschuwde ze. ,,Eigenlijk mag je na zo'n operatie helemaal geen fuck meer.''



Maaghernia

Patty Brard vertelde eerder aan deze site dat ze niet alleen onder het mes ging om slanker te worden. Er was ook een medische reden. ,,Een paar maanden geleden werd bij mij, door een arts in het Spaanse Marbella, een maaghernia vastgesteld. In mijn geval is de overgang van de maag naar de slokdarm te groot, waardoor ik al tijden last heb van opborrelend maagzuur. Heel irritant en ook pijnlijk. En in het verleden heb ik eens slokdarmbloedingen gehad. Door de maagverkleining zijn ook die fysieke problemen verholpen'', aldus Patty.

Ze benadrukte met de gastric bypass feitelijk 'meerdere vliegen in één klap te slaan. ,,Die hernia is verholpen, ik word lichter, mijn soms te hoge bloeddruk zal dalen en de kans dat ik door overgewicht diabetes zal krijgen, is verkleind.'' Patty blikt, ook al viel de ingreep haar best zwaar, weer wat positiever en beter in haar vel richting toekomst. ,,Ik ben nu 63 jaar en hoop er zonder al te veel problemen nog twintig in goede gezondheid bij te krijgen.''