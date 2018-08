Patty Brard reageert met flinke sneer op overlijden ex-partner Eric Peute

,,Karma heeft geen deadline'', luidde Brards korte reactie. Karma is volgens het Tibetaanse boeddhisme de wet van oorzaak en gevolg. Oftewel, als iemand iets fout doet, zal een persoon daar uiteindelijk altijd de rekening voor gepresenteerd krijgen. In haar veelzeggende post op Instagram noemt Patty niet specifiek de naam van Peute, maar haar volgers verwijzen in hun commentaren wel degelijk naar hem. Het merendeel vindt Brards reactie erg toepasselijk en begrijpelijk. Een enkeling vindt zo'n opmerking over een onlangs overleden persoon niet kunnen. Patty zelf heeft nog niet gereageerd op de reacties op haar Karma-sneer. Ze was vanavond niet voor commentaar bereikbaar.



Patty Brard had in het verleden langere tijd een relatie met de flamboyante en aantrekkelijke zakenman Eric Peute die onder meer uitgever was. Onder zijn bezielende leiding gaf ze de glossy Brard uit, maar dat tijdschrift werd geen succes. Tussen het bladen maken door had Peute, zo bleek later, veel van zijn zaken ondergebracht bij ondernemingen die op Brards naam stonden. Peute had geen geluk met zijn bedrijven en ging in 1993 failliet. Omdat veel zaken op naam van Brard stonden, was het niet alleen Peute die voor de schulden opdraaide, maar voor een groot deel ook Brard. Dat leverde haar een miljoenenschuld op.