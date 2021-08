Patty gaat met de benen wijd het weekend in en Thorn heeft babynieuws

Paaspop komt met mi­ni-edi­tie voor 750 bezoekers

16:29 Paaspop komt in het eerste weekend van september met een speciale mini-editie. Paaspop XS, dat op 4 september plaatsvindt, is toegankelijk voor 750 mensen. Dat is momenteel het maximum aantal bezoekers dat van het demissionaire kabinet op een evenement zonder vaste plekken mag worden toegelaten.