Patty in ‘totale lockdown’ en Fred bouwt keukenfeestje

Duncan Laurence keek erg uit naar songfesti­val, maar: 'Gezondheid voorop’

20:19 Ook Duncan Laurence is teleurgesteld dat het Eurovisie Songfestival vanwege de coronacrisis wordt uitgesteld. Hoewel de zanger nu de titel van songfestivalwinnaar langer draagt, had hij zich enorm verheugd op het evenement in mei in Rotterdam Ahoy.