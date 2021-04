‘Paul de Leeuw en Astrid Joosten stoppen met Op1'

De twee presentatoren namen sinds november vorig jaar de vrijdagavond voor hun rekening namens BNNVara. Ze namen de plek over van collega’s Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, die naar de maandagavond verhuisden. Op die dag stopten Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra. Paul de Leeuw had in oktober vorig jaar zijn contract bij RTL ontbonden, maar de twee hadden wel de intentie uitgesproken om op projectbasis te blijven samenwerken.

De Leeuw en Joosten wilden de kijker op vrijdagavond het ‘weekendgevoel’ meegeven, maar kregen meer kritiek dan lof op de vrijdagse uitzendingen die te weinig (journalistieke) diepgang zouden hebben. In januari maakte De Leeuw openlijk zijn excuses, nadat hij volgens kijkers en prominenten een ongepaste opmerking over Aziaten had gemaakt.

Duo's

BNNVara wil het vertrek van het tweetal niet bevestigen. ,,De huidige afspraken met Paul en Astrid lopen tot en met juni dit jaar. Welke duo’s in de beide zomermaanden juli en augustus Op1 gaan presenteren, moet nog worden besproken door de NPO en de betrokken omroepen. Daarbij wordt ook gekeken naar ieders beschikbaarheid in de vakantieperiode”, aldus een woordvoerder van BNNVara.



Bronnen melden dat er ook een kans bestaat dat BNNVara zich helemaal terugtrekt uit de poule van Op1. Dit om de focus nog meer te leggen op De Vooravond, al wordt dat door de omroep vooralsnog ontkend. ,,Ook de invulling van Op1 in het nieuwe seizoen vanaf september moet nog worden besproken door de NPO en de omroepen. Daar kunnen we nu in de pers dus niet op vooruitlopen. Maar wat BNNVara betreft blijven wij ook dan deelnemen aan Op1’’, aldus BNNVara.



De NPO liet al eerder weten in de zomer door te gaan met Op1. ,,Over de invulling daarvan gaan de NPO en de omroepen zich de komende tijd buigen”, zegt ook een woordvoerder van de NPO.