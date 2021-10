Paul de Leeuw heeft Ranking the Stars met Eddy Zoëy niet gezien: ‘Lekker dat je gemist wordt’

videoPaul de Leeuw vindt het hartverwarmend dat talloze kijkers hem woensdag misten als presentator van Ranking the Stars . Door een etentje heeft hij het debuut van opvolger Eddy Zoëy niet gezien, maar vrienden vertelden hem over de unanieme heimwee op sociale media. ,,Dat is natuurlijk lekker om te horen.’’

Paul was jarenlang onlosmakelijk verbonden aan het programma, dat al sinds 2006 loopt. De nieuwe reeks presenteert hij niet, omdat hij het er niet mee eens is dat de show bij RTL 5 blijft in plaats van op hoofdkanaal RTL 4. ,,Ik ben zelf weggegaan hè, dus RTL heeft alle recht om het zelf uit te zenden. Maar ik wilde eigenlijk dat er meer publiek kon kijken, dus ik vond RTL 5 niet de plek om Ranking the Stars uit te zenden’’, zegt hij tegen deze site.

De Leeuw wenste opvolger Eddy Zoëy op voorhand alle succes, maar heeft dus niet gezien hoe hij het deed. ,,Dat kwam doordat ik uit eten ging, dat heeft niks te maken met dat ik boos op een bank ging zitten en niet kijken. Nee, ik was er niet’’, zegt hij. ,,Maar het blijft een ontzettend leuk programma. Het is niet een makkelijk programma om te maken.’’

Dat bleek woensdag volgens tientallen kijkers wel. De heimwee op Twitter was niet zozeer kritiek op Eddy, als wel een duidelijk gemis van Paul. ‘Ranking the Stars zonder Paul de Leeuw is geen Ranking the Stars’, luidde een van de vele berichten op het platform, waar het programma trending topic was.

,,Dat hoor ik dan wel, mensen sturen een appje als er slechte dingen worden geschreven. Als er goede dingen worden geschreven gebeurt dat minder, maar ik hoorde dat het trending topic was’’, zegt Paul. Het doet hem goed. ,,Het is natuurlijk lekker om te horen dat je gemist wordt. Maar dat is één dag, drie uur later gaat het weer over Ronald Koeman die ontslagen is bij Barcelona.’’

Paul is vanaf 4 november bij BNNVara te zien met zijn nieuwe programma Busje komt zo! waarvoor hij met een touringcar door het land trekt en het publiek zijn haltes bepaalt, zodat hij bijvoorbeeld wensen kan vervullen. ,,Ik heb nu een bus, dus voor je het weet komen er tien sterren en gaan we Ranking de bus doen. Nee hoor, dat kan niet’’, grapt hij.

