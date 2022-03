Paul Haenen viert 40 jaar Margreet Dolman, maar: ‘zodra ik die stem niet meer kan opzetten, is het over’

Hugo Metsers ‘geschrok­ken’ van verhalen over machtsmis­bruik op zijn acteursop­lei­ding

Hugo Metsers is ‘erg geschrokken’ van het artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag waarin hij wordt beschuldigd van machtsmisbruik. Meerdere oud-studenten van de door hem opgerichte acteursopleiding Faaam zeiden dat de acteur en docent over grenzen ging en dat ze zich onveilig voelden. Zo beweerden ze dat ze onder meer bij het vak Functioneel Naakt verder moesten gaan met naaktscènes dan ze wilden.

28 februari