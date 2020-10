Paul McCartney blij met ‘rockdown’, komt met nieuw album

Eigenlijk zou de 78-jarige McCartney dit jaar een Europese tour doen met optredens in het Nijmeegse Goffertpark en het befaamde Britse Glastonbury-festival. Door de corona-rockdown zag de Beatleslegende net als alle andere artiesten zijn agenda compleet leegvallen.

Rasoptimist die Macca is, maakte hij van de nood een deugd en dook de studio in bij zijn huis in het Engelse Sussex. Daar verbleef hij tijdens de lockdown met zijn dochter Mary en vier kleinkinderen. ,,Eigenlijk was het album onbedoeld”, vertelt hij in een interview met het Britse magazine Loud and Quiet. ,,Voor een korte animatiefilm moest ik bij de start van de lockdown wat muziek opnemen. Toen dacht ik ‘dit (studiowerk, red) is leuk', ik geniet hiervan, dit is een mooie manier om de lockdown door te komen.”

Het resultaat is McCartney III, een titel die het hart van veel fans en muziekliefhebbers sneller doet kloppen. De plaat is namelijk de opvolger van ‘McCartney II’ uit 1980 en ‘McCartney’ tien jaar daarvoor. Allebei die albums waren geheel homemade. In 1970 dook Macca zijn thuisstudio toen hij in scheiding lag met mede-Beatles John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. In 1980 volgde ‘McCartney II’. Macca was net in Japan opgepakt voor marihuana-bezit en voor negen dagen in een Tokyo’se cel gegooid. Het betekende het definitieve eind van zijn band Wings, waarna hij zich wederom maandenlang opsloot in zijn thuisstudio.

Laagjes

Quote Alles wat ik doe zou altijd het laatste zijn Paul McCartney Het overkoepelend thema van McCartney III is ‘vrijheid en liefde’, zegt hij tegen de BBC. Ook klinken in sommige liedjes ‘echo's van de pandemie’ door. ,,De overeenkomst met de eerdere albums is echter vooral dat ik plotseling veel tijd over had.” Elke dag begon hij het opnamewerk met het instrument waarop hij de song had geschreven. ,,Geleidelijk bouwde ik alles laagje voor laagje op.” Op het album bespeelt McCartney oa zijn bekende Hofner-basgitaar, een mellotron uit de Abbey Road-studio’s en de contrabas van Elvis’ huisbassist Bill Black. Bovendien drumt hij eveneens, iets wat hij zijn hele loopbaan regelmatig deed.



Vraag is of McCartney III even goede recensies gaat krijgen als Egypt Station uit 2018. De voortekenen zijn niet perse gunstig: zowel McCartney en McCartney II konden destijds op weinig bijval rekenen. De eerste bevatte weliswaar de hit Maybe I'm Amazed, maar voelde rommelig aan. De elpee stond daarmee in schril contrast met de half jaar eerder uitgekomen Beatlesplaat Abbey Road. Op McCartney II experimenteerde Macca nadrukkelijk met synthesizers en elektropop, wat destijds niet echt werd begrepen. Inmiddels heeft het album echter een cultstatus bereikt en zijn nummers als Temporary Secretary door dj's opgepikt. En McCartney I wordt door zijn lo-fi aanpak mede als grondlegger van de indie-rock gezien.

Of McCartney, 78 alweer, nu met pensioen gaat is zeer de vraag. Op geruchten daarover, zegt hij: ,,Alles wat ik doe zou altijd het laatste zijn. Dit is zijn laatste tour, zei men toen ik 50 was.” Om te verwijzen naar het bekende ‘Paul is dood’ complot: ,,Toen we (als Beatles) Abbey Road deden zou ik dood zijn, dus al het andere is een bonus.”