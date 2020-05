Paul McCartney komt niet, waar hoorden we dat eerder?

Misschien wel het meest bijzondere optreden ooit dat niet doorgaat in Nederland. De toegangsbewijzen voor het concert van Nirvana op 24 maart 1994 in Ahoy mogen worden teruggebracht, maar veel fans bewaren het als relikwie. Nirvana komt niet en zou nooit meer naar Nederland komen. Zanger Kurt Cobain ligt in een ziekenhuis in Rome, nadat hij in de Italiaanse hoofdstad een overdosis slaappillen (rohypnol) heeft ingenomen. Het is het begin van het einde; twee weken later pleegt de frontman van de legendarische grungeband zelfmoord.