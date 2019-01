Paul Römer verlaat de publieke omroep

,,Ik heb altijd met veel plezier bij de NTR gewerkt en doe dat nog, maar ik geloof erin dat je jezelf af en toe moet vernieuwen en prikkelen", laat Römer (56) weten via een persbericht. ,,Om het moment voor te zijn dat enthousiasme omslaat in routine heb ik besloten buiten de NTR om op zoek te gaan naar een volgende stap in mijn werk. De tijd is er rijp voor. De NTR-organisatie staat er goed voor en heeft een prachtig programmapakket. Ik draag de NTR met een gerust hart over aan mijn opvolger.”

Lees ook PREMIUM Omroepen moeten leuren met programma’s Lees meer

Römer was in zijn functie als omroepbaas geregeld in het nieuws vanwege zijn plannen om de NPO – dat al jarenlang kampt met budgetproblemen - verregaand te hervormen. Zo pleitte hij ooit voor het afschaffen van de Ster-spotjes. Als de reclame-inkomsten vervallen, loopt de NPO jaarlijks een slordige tweehonderd miljoen euro mis. In zijn visie kon dat worden opgevangen door marktpartijen als Ziggo en YouTube te laten betalen.

In juni vorig jaar legde hij – in het AD en op deze site - een bom onder de publieke omroep. In de opzet van Römer gaan de verschillende omroepen verder als productiehuizen en zijn zij niet langer verzekerd van zendtijd. Zij krijgen dan alleen programma’s op televisie als de overkoepelende NPO deze bestelt. De traditionele omroepen krijgen veel minder zeggenschap.

Discussie

Zijn uitleg: ,,Vergelijk het met een voetbalbond die over elk besluit met alle aanvoerders van de clubs moet overleggen. In die situatie zitten we nu met de omroepen. In de toekomst beslist de NPO zelfstandig.’’ Het ‘Plan Römer’ was niet onomstreden in Hilversum, maar bracht in elk geval een brede discussie op gang over het anders inrichten van het publieke bestel.