Paul van Gorcum: Slechteriken zijn het leukst

In zijn werkkamer bouwt Paul van Gorcum de spanning zorgvuldig op. De acteur zit expres met zijn rug naar de camera. Als die begint te lopen, houdt hij nog een paar seconden in om zich dan plotseling om te draaien. In zijn gezicht schieten de wenkbrauwen omhoog, de ogen vullen zich met vuur en de mond gaat wagenwijd open. ,,Ooooh, ik háát smurfen!''

Dit is Gargamel, de gemene tovenaar in het verhaal van de Smurfen, de striphelden van tekenaar Pierre Culliford alias Peyo. Veertig jaar lang leende Paul van Gorcum zijn stem uit aan het beroemde personage in de televisieserie. En het kost de 84-jarige (stem)acteur twintig jaar later geen enkele moeite om weer in de huid, of beter gezegd: keel, van Gargamel te kruipen. ,,De smurfen vormen de leidraad in mijn leven, ik ben er trots op.''

De blauwe dwergjes met de witte muts vieren dit jaar hun zestigste verjaardag. ,,Eerlijk gezegd wist ik dat niet eens'', roept Van Gorcum. ,,Maar nu je het zegt: ik ben ermee begonnen in het jaar dat we trouwden. Wat vliegt de tijd.''

Hij stond midden jaren 50 van de vorige eeuw al op het toneel, deed hoorspelen op de radio toen op een dag een nieuwe serie ter tafel kwam in Hilversum: De Smurfen. Of Van Gorcum wilde inspreken? ,,Het was een van de eerste series die op televisie kwamen. We zaten in Hilversum in cabines. Met z’n vieren: Frans van Dusschoten, Ger Smit en Corry van der Linden. Gerenommeerde namen.''

Van Gorcum wijst met de handen. Hij weet zestig jaar na dato precies wie waar zat en wie wie speelde. Smit ‘was’ Grote Smurf, Van der Linden vanzelfsprekend Smurfin, Van Dusschoten Brilsmurf en Van Gorcum speelde Gargamel. ,,Maar deze personages niet alleen, hoor. We deden wel vijf, zes stemmen in de serie. Ik deed ook Moppersmurf, Muzieksmurf, Vadertje Tijd of een oude boer. We hebben jaren naast elkaar gezeten. Ik heb in mijn hele carrière niet zulke leuke collega’s bij elkaar gezien.''

Regisseur was in die eerste jaren Arnold Gelderman, maar binnen enkele jaren nam Van Gorcum ook die rol over. ,,Een heel andere tijd. Ten eerste moest je muisstil zijn, want alles werd opgenomen. Het omslaan van een blaadje hoorde je al. En er mocht geen overspraak zijn. Ik kon niet beginnen in een zin van Frans van Dusschoten. Dus alle stemmen waren op zich, want anders kon er niet gemonteerd worden als er iets fout ging.''

Van Gorcum leende zijn stem veertig jaar lang aan de Smurfen. Hij schat dat het zo’n 860 afleveringen waren. In de beginjaren keek hij de serie op televisie thuis terug. ,,Met onze kleine kinderen op schoot. Ze begrepen er destijds natuurlijk niets van, maar vonden het later wel leuk.''

Gargamel was favoriet, ook bij de kinderen. ,,Kinderen vinden slechteriken het leukst. Die speelde ik ook het liefst. Slechteriken vullen de helft van de film. Ze zitten de goeieriken achterna, of andersom.''

Veruit de bekendste slechterik die Paul van Gorcum - ook lijfelijk - acteerde was De Baron, de opperboef in de Bassie & Adriaan-series. ,,Aad van Toor is begonnen als de Baron. Omdat hij ook Adriaan speelde, moest hij zich elke keer omkleden en omschminken. Dat werd hem te veel, zodat hij vroeg of ik dat wilde doen.''

Met de krulsnor, de bakkenbaarden, het fraaie kostuum, de vaste monocle voor het rechteroog en zijn geaffecteerde stem groeide De Baron uit tot een van de meest herkenbare karakters uit de televisiegeschiedenis. ,,Het klinkt opschepperig, maar ik denk dat ik De Baron groot gemaakt heb.'' Zijn vaste kreet als het weer eens mis ging: Drommels, drommels, drommels! ,,Dan kon ik helemaal rood worden in mijn gezicht. Iedereen dacht dat we dat met rood licht deden, maar ik kon mezelf zo opblazen dat ik een rooie kop kreeg.''

Miljoenen kinderen en (inmiddels) volwassenen kunnen het ‘drommels’ wel dromen. Nee hoor, Van Gorcum vindt het geen punt om het nog even hardop te roepen. Inclusief rooie kop. Hij schat in dat hij in twee decennia duizenden keren deed. ,,Wat ik op een gegeven moment wel vervelend begon te vinden is dat ik ’s nachts telefoontjes kreeg. Twee, drie, vier, soms wel vijf keer per nacht. Studenten, lallende jongeren. Of ik De Baron wilde nadoen, of even drommels zeggen. Dat was niet altijd even leuk, want er kan altijd iets aan de hand zijn als je ’s nachts telefoon krijgt.''

Gargamel en de Baron waren niet zijn enige ‘characters’. Van Gorcum ‘deed’ Panoramix uit Asterix, Zazoo uit de Lion King en kapitein Haak in Peter Pan. ,,Ik heb, denk ik, zo’n 8.000 tot 10.000 films ingesproken. Mijn stem wordt regelmatig herkend. Vorige week nog. In Pavlov, een restaurant in Den Haag. Schoot een mevrouw me aan. Of ik het was. Ze complimenteerde me. Ik vroeg haar wat zij deed. In de zorg. Dan verdient u een veel groter compliment, zei ik.''