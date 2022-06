Pauline Augustyn wint NTR Podcastprijs met documentaire over onverklaarbare gekkenplaag

Pauline Augustyn is met haar podcast Le village des fous de winnaar van de NTR Podcastprijs, de aanmoedigingsprijs voor jonge podcastmakers In de finale nam ze het op tegen negen andere genomineerde jonge podcastmakers uit Nederland en België.

De NTR wil met deze prijs, naast het vieren van het medium podcast, een podium bieden voor aankomende podcastmakers, hen richting geven en luisteraars kennis laten maken met hun werk.

De Belgische Pauline Augustyn maakte met Le village des fous een gedramatiseerde documentaire over een onverklaarbare gekkenplaag in een Frans dorpje in 1951. De podcast is gebaseerd op de waargebeurde gebeurtenissen in Pont-Saint-Esprit in 1951. ,,Gedurfd en tof’’, noemt de jury deze podcast. ,,De semi-fictieve vorm is intrigerend, de acteurs zijn overtuigend en het geluidsontwerp mooi en gelaagd’’, vervolgt de beoordeling.

Toeval

Augustyn is ‘enorm blij’ dat ze de eerste prijs in ontvangst mag nemen voor haar podcast. ,,Het is toch wel een beetje een kinderdroom die uitkomt’’, vertelt ze. De podcast kwam eigenlijk per toeval tot stand. ,,Ik wilde eerst naar het dorpje voor een documentaire, maar door corona kon dat niet. Toen kwam het idee van een fictieve podcast tot stand.’’ Het was de eerste keer dat Augustyn op deze manier te werk ging. ,,Als dat dan met een prijs beloond wordt, ben je gewoon extra trots.’’

De tweede prijs ging naar Tinneke van Ransbeeck voor Stormjager, over drie Nederlanders die op onweer en tornado’s jagen om ze te fotograferen. In de podcast krijg je te weten hoe de Nederlandse Maickel, Nikkie en Simone te werk gaan. Wat heb je bijvoorbeeld nodig voor die jacht en hoe zorg je ervoor dat je zelf niet tussen zes planken terugkeert? Volgens de jury is de podcast ‘een inzending met veel lucht en humor, kleurrijke figuren en een poëtische vertelwijze’.

De finale vond zondag plaats in TivoliVredenburg in Utrecht, tijdens het NPO Podcastevent. De jury was zeer te spreken over de kwaliteit van de tien genomineerde producties. Dat er qua vorm en vertelwijze veel is geëxperimenteerd dit jaar vond de jury prijzenswaardig. Bij zijn eindoordeel heeft de jury vooral gelet op originaliteit, verhaalopbouw en de kwaliteiten van de verteller.

