Pauline Wingelaar deelt make-uploze zwangerschapsfoto: ‘Ik lijk al over de helft’

De Gooische moeder, die recent verhuisde van Naarden naar een monumentaal pand in Bussum, is vandaag 14 weken in verwachting. Bij een foto die in het Italiaanse Luca werd gemaakt en Pauline een zwart badpak draagt, schrijft ze met een knipoog dat het lijkt alsof ze langer dan 20 weken zwanger is. ,,Ik grapte al tijdens de vakantie: straks verklaren mensen ons nog voor gek dat we weer naar Italië gaan terwijl ik hoogzwanger ben (nadat onze Don Died daar tijdens onze vakantie vier jaar geleden met 33 weken werd geboren) en dat ik dan zou moeten antwoorden dat ik pas 12 weken onderweg ben!’’