Pauline Wingelaar over verlies van dochter Belle: ‘Ik was onverklaarbaar bezorgd’

Wingelaar en haar man Harmen waren zielsgelukkig toen ze na een lang traject in verwachting bleken van een dochter. Maar met volle teugen genieten lukte haar niet, want vrijwel meteen was ze al aan het doemdenken. Dat zit sowieso wel in haar aard, zegt Wingelaar in het tijdschrift dat vanaf morgen in de winkel ligt, maar dit was anders. ,,Het ging maar door, zonder dat daar een reden voor was. Of ik ging naar de wc en zat dan een uur naar het wc-papier te kijken of er geen bloed bij zat. En bij de twaalfwekenecho moest ik bijna huilen op weg ernaartoe, zo zenuwachtig was ik.”