Paz de la Huerta klaagt Weinstein aan voor verkrachting

VIDEO Nederland voelt voor Black Eyed Peas als ‘tweede thuis’

13 november The Black Eyed Peas zijn blij dat de tour Masters of The Sun hun de kans geeft om na acht jaar weer op te treden in Amsterdam. Dit vertelden ze vandaag in VondelCS. De rappers Will.i.am, Apl.de.ap en Taboo kwamen naar het stadspark voor een ontmoeting met de fans en een signeersessie.