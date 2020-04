Penoza-actrice Olga Zuiderhoek besmet met coronavirus: ‘Aan de beterende hand’

De actrice meldde zich 19 maart bij de dokter, die de besmetting constateerde. ,,Ik ben nooit benauwd geweest godzijdank, daar had ik angst voor. Want ’s nachts voel je het wel. Dat je denkt: daar zijn ze nu aan het nestelen. Je weet niet of je het nu wel of niet mild hebt.”



Ze wilde haar besmetting vooral niet aan de grote klok hangen. ,,Dan schrikken mensen en dat is niet bemoedigend. Of ze zeggen: het valt wel mee, en dat wil je ook niet horen. Ik heb iedereen zo afgericht dat ik de updates geef.”