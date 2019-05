Peperdure privéjet van Drake was een cadeau

Video Geinig: Duncan Laurence heeft zijn vervanger gevonden

12:15 Mocht Duncan Laurence ooit niet kunnen optreden wegens omstandigheden, dan weet hij in ieder geval wie hij kan bellen om voor hem in te vallen. Of zijn fans daar blij mee zijn is nog maar de vraag, maar de kersverse winnaar van het Songfestival kan zelf wel lachen om ‘de tweede Duncan’.