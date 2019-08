Peppa Pig stuitte eerst op kritiek, maar brengt nu miljarden op

Toen Peppa Pig-bedenkers Neville Astley en Mark Baker jaren geleden in de pub vertelden over het tekenfilmfiguurtje dat ze hadden bedacht, dropen hun gesprekspartners af. ,,We zeiden: ‘We maken een varkentje, genaamd Peppa, het wordt een groot succes’ en mensen verloren direct hun interesse”, vertelde Astley in een interview. En toen ze het eerste filmpje aan de man probeerden te brengen, hapte niemand toe. Wie zat er nou te wachten op een getekende big met een hoofd in de vorm van een föhn?



Het duo liet zich niet uit het veld slaan en dat bleek maar goed ook: Peppa, haar broertje George en hun ouders staan vijftien jaar na de eerste uitzending niet slechts op de top van de heuvel waar ze wonen, maar op de top van de wereld. Het ondeugende biggetje is te zien in 180 landen en vertaald naar veertig talen. Peppa heeft eigen attractieparken, theatershows en uitgebreide merchandising. Een groot succes, dat nog maar eens werd bevestigd door de verkoop van mediabedrijf Entertainment One vannacht, het concern achter shows zoals Peppa Pig en PJ Masks. De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro legt daar 4 miljard dollar (3,6 miljard euro) voor neer.