Pesters duwden hoofd van 24Kitchen-kok Nadiya in wc en trokken door: ‘Ik dronk expres niks meer’

De Brits-Bengalese tv-kok Nadiya Hussain (37), in Nederland dagelijks te zien bij 24Kitchen, is in haar jeugd ernstig gepest. Als ze vandaag de dag naar het toilet gaat, denkt ze nog altijd terug aan die keer dat jongens haar hoofd in het toilet duwden en meermaals doortrokken. Hussain, die de Engelse versie van Heel Holland bakt won en sindsdien erg succesvol is, heeft voor de pesters maar één boodschap: ,,Lekker puh.’’

Dat vertelde ze deze week in het tv-programma Life stories van ITV. Nadiya, die geboren werd en opgroeide in het Engelse Luton, werd naar eigen zeggen gepest van haar vijfde tot haar achttiende jaar. Vooral twee jongens moesten haar hebben, volgens Nadia vanwege haar huidskleur.

Ze zat op school met veel kinderen met een Pakistaanse en Bengalese achtergrond, maar was de enige die een bruine huidskleur had. Ze scholden haar uit, lieten haar struikelen of deden expres hardhandig haar vingers tussen een zware veiligheidsdeur. Ze was elf jaar toen dat laatste gebeurde, maar haar nagels groeien er nog steeds ‘anders’ door. Daarom draagt ze altijd nagellak.

Quote Alles wat ik me herinner is toiletwa­ter in mijn neus, in mijn ogen, in mijn oren en in mijn haar Nadiya Hussain

Gevraagd naar het dieptepunt van de pesterijen, blikte ze terug op een incident bij de toiletten. ,,Ik was daar, ze kwamen binnen en voor ik het wist zat mijn hoofd in de wc’’, aldus Nadiya. ,,Ze trokken meermaals door en hielden me naar beneden. Alles wat ik me herinner is toiletwater in mijn neus, in mijn ogen, in mijn oren en in mijn haar.’’

Het gebeurde op haar tiende, maar ze voelt het nog steeds. ,,Tot op de dag van vandaag zie ik dat beeld meteen voor me, elke keer als ik naar het toilet ga. Er kwam een punt dat ik er heel erg mee worstelde, toen dronk ik expres geen water en at ik niet, omdat ik de wc niet wilde gebruiken.’’

Quote Tot op de dag van vandaag zie ik dat beeld meteen voor me, elke keer als ik naar het toilet ga Nadiya Hussain

Daags na het incident wilde Nadiya zichzelf van het leven beroven. Ze begreep niet precies wat ‘dood zijn’ betekende, maar wist wel dat ze de volgende dag niet naar school wilde en niet meer gepest wilde worden. Toen haar ouders dezelfde dag vertelden dat er een broertje op komst was, besloot ze het uit te stellen, om het uiteindelijk dus niet te doen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Nadiya heeft nog altijd last van angsten en paniekaanvallen, maar kan er aardig mee omgaan. Ze is gelukkig getrouwd, heeft drie kinderen en een mooie carrière in eigen land, waar ze een geliefd gezicht op tv is. Sinds enige tijd timmert ze dus ook internationaal aan de weg; haar programma’s zijn te zien bij 24Kitchen. Ze heeft niet opgegeven en het gaat goed.

Toen presentatrice Kate Garraway vroeg of ze nog iets tegen de jongens wilde zeggen, hoefde Nadiya niet lang na te denken. ,,Als ze kijken: in your face!’’, zei ze, waarna het studiopubliek begon te klappen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: