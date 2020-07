Peter Heerschop en Viggo Waas weer samen in theater

‘Magisch, opeens stond ik in de charts tussen Marc Antony en Jennifer Lopez’

8:00 Vorig jaar scoorde Rolf Sanchez met Pa Olvidarte dé zomerhit van het jaar. Vandaag verschijnt zijn nieuwe single, Más Más Más. Weer een zomerhit in de dop voor de zanger die in Nederland geboren werd, maar in Amerika al grote hits scoorde. ,,Het is goed dat dit succes me nu overkomt, niet tien jaar eerder.’’