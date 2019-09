Peter R. de Vries in tranen: Derk was een integere, zuivere, goede advocaat

De Vries wist vanochtend niet waar hij het zoeken moest toen hij het nieuws hoorde over de moord op advocaat Derk Wiersum. ,,Ik kon echt even geen woord uitbrengen”, vertelde hij in RTL Boulevard. Volgens de misdaadverslaggever is er met de aanslag op Wiersum een grens gepasseerd. ,,Ik kon het niet geloven aanvankelijk. Ik dacht dat ik het niet goed verstaan had.”



Met tranen in zijn ogen vertelde De Vries dat hij dezelfde beleving had als bij de moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuyn. ,,Laat ik zeggen: woede, ongeloof en verbijstering streden om voorrang.”



In de getuigenzaak van Nabil B, van wie Wiersum advocaat was, was al eerder een onschuldig slachtoffer te betreuren. Toch is het gevoel nu anders, zei De Vries. ,,Dit hadden we niet verwacht. Natuurlijk, de onschuldige broer van Nabil B. was ook geliquideerd. Maar dat een advocaat die zijn werk doet zomaar uit het leven wordt geschoten in opdracht van een paar psychopaten, dat is onvoorstelbaar.”



Met gebroken stem legde De Vries uit dat Wiersum volgens hem een goede raadsman was. ,,Derk was niet een louche advocaat, die hand- en spandiensten verleende voor criminelen. Hij was een integere, zuivere, goede advocaat. Dit is inderdaad een aanslag op de rechtstaat.”