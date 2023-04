Peter R. de Vries stuurde collega appje over Make Up Your Mind: 'Vind je me geen lekker wijf?’

Hij vond het ‘verschrikkelijk’ om op hakken te flaneren, maar Kees van der Spek zette zich er tóch toe. Voor het oog van 958.000 kijkers was zaterdagavond in Make Up Your Mind te zien hoe de misdaadverslaggever schuilging achter dragqueen Miss B. Conny. ,,Dat jij dit doet, betekent zoveel”, reageerde jurylid Nikkie de Jager.

Kees van der Spek (58) pakt normaal gesproken oplichters aan, maar voor alles is een eerste keer. De misdaadverslaggever ging voor Make Up Your Mind door het leven als Miss B. Conny, geïnspireerd op het Disney-personage Cruella de Vil. Hij was van top tot teen in het zwart-wit gekleed en opgemaakt en playbackte op het nummer Holding Out For a Hero van Bonnie Tyler. ,,Oh, wat heerlijk”, jubelde Fred van Leer tijdens de show.

De juryleden dachten na het optreden ook te weten wie Miss B. Conny in het echte leven was. Ze hadden het bij het rechte eind, zo bleek toen de dragqueen zich bekendmaakte als Kees van der Spek. Dat hij hakken moest dragen voor de eerste keer in zijn leven, was wel een dingetje, stelde hij. ,,Verschrikkelijk, echt. Weet je hoe zeer hakken doen? Ik heb zoveel ontzag voor mijn vrouw, niet normaal.”

En hoe wist het panel, bestaande uit Nikkie de Jager, Fred van Leer, Jelka van Houten en Edson da Graça, toch in een keer te raden dat het om Van der Spek ging? ,,Was het zo makkelijk?”, vroeg hij zich af. De Jager zei dat dat niet zo was, maar had daarnaast ook lovende woorden voor de journalist. ,,Ik vond je al een legend, maar dit is gewoon iconic”, begon ze. ,,Dat jij dit doet, betekent zoveel. Kees heeft gewoon een following van heteromannen en mannen - vaak - met een bepaalde mening. En het feit dat jij hier zo staat...” Van der Spek ontbrak haar lofzang. ,,Fuck them”, klonk het. Daar kon De Jager zich niet anders dan bij aansluiten. ,,Precies, fuck them!”

Peter R. de Vries

Na de onthulling was het tijd om de raadsels te analyseren. Zo had Van der Spek oorbellen in die op spekjes leken, droeg hij een tasje met een verborgen camera erin en was de grootste aanwijzing misschien wel zijn naam. ,,B. Conny, spreek dat eens uit. Ba-con.” Het kwartje viel bij de juryleden. ,,Spek! Jezus, die had ik helemaal niet door’, reageerde Van Leer.

Presentator Carlo Boszhard wilde het ook nog even over de titel van het nummer hebben waarop Van der Spek had geplaybackt. ,,Hero. Dat ben je natuurlijk. Maar het brengt me even op een andere held, Peter R. de Vries. Hebben jullie daar ooit contact over gehad, toen hij dit ging doen?” Ja, zei Van der Spek, die een goede band had met zijn overleden collega.

Zo stuurde De Vries hem destijds een foto van zijn look als dragqueen. Van der Spek had eerst geen idee waarom hij dat toegestuurd kreeg. ,,Toen zei hij nog: ‘vind je me geen lekker wijf?’ Toen begreep ik het pas, ik herkende hem helemaal niet”, blikte hij terug.



Of Peter R. de Vries ook een rol had gespeeld in het besluit om deel te nemen aan Make Up Your Mind, vroeg Boszhard zich af. ,,Nou, misschien wel. Maar je moet het niet doen omdat iemand anders het doet. Je moet het doen omdat je het lekker zelf wil. Ik reis heel erg veel, naar veel verschillende landen. En dan kom ik in Nederland en dan ben ik toch trots dat dit gewoon kan en leuk is en iedereen gewoon zichzelf mag zijn”, besloot Van der Spek.

