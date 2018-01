Petitie tegen stoppen oude afleveringen The Bold and the Beautiful

Nederlandse fans van de Amerikaanse ubersoap The Bold and the Beautiful balen flink dat RTL is gestopt met de uitzendingen van The Bold and The Beautiful The Beginning . Ze zijn een petitie gestart waarmee ze de vintage The Bold-beelden weer op de buis hopen te krijgen.

Om het 30-jarig bestaan van de soap rondom de fictieve modefamilie The Forresters te vieren, startte RTL8 in juni met het uitzenden van de eerste tien afleveringen uit 1987. Op verzoek van de kijkers werd dat daarna voortgezet.

Tot er eind december toch een einde aan kwam. ,,Abrupt'', aldus The Bold and the Beautiful-fan Peter Breedenbach. ,,Het werd ineens afgekapt midden in een spannende verhaallijn over een rechtszaak. Het is alsof je een boek aan het lezen bent waarvan het laatste hoofdstuk ontbreekt.'' Omdat de afleveringen niet zijn terug te zien via internet of een dvd, hopen de fans vurig dat RTL de beslissing wil herzien.

Een online petitie is inmiddels door ruim 1.000 liefhebbers ondertekend.

Ridge

RTL8 laat in een reactie weten dat The Bold inderdaad vanwege 'groot succes' werd verlengd. ,,Maar omdat we per 1 januari gestart zijn met McLeod's Daughters (een Australische tv-serie, red.) is The Bold and The Beautiful The Beginning gestopt.'' De reguliere uitzendingen van The Bold lopen wel door, benadrukt een woordvoerder.

The Bold and The Beautiful speelt zich af in Los Angeles en wordt in zo'n 130 landen uitgezonden. Het is daarmee een van de best bekeken soaps ter wereld. Acteur John McCook (Eric Forrester) en Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) spelen al sinds het begin mee. In 2012 werd het contract van Ronn Moss, die vrouwenhartveroveraar Ridge Forrester speelde, plots niet verlengd. Drie jaar later kroop Thorsten Kaye in de huid van de 'nieuwe' Ridge.

