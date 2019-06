Phil Collins worstelt met eigen vorstelijke hitcatalogus

Game of Thro­nes-ster Kit Harington verlaat afkickkli­niek

17:12 Kit Harington (32) lijkt een stuk beter in zijn vel te zitten. De Game of Thrones-acteur zou de kliniek in Los Angeles, waar hij verbleef vanwege persoonlijke problemen, alweer hebben verlaten en is momenteel thuis in Londen. Dat is te zien op beelden die verschillende Amerikaanse media delen.