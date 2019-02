Pierre Bokma zegt toch nog sorry tegen Arjen Lubach

Pierre Bokma heeft excuses aangeboden aan Arjen Lubach voor uitlatingen die de 63-jarige acteur eerder deze maand deed in een interview. Bokma stelde dat ‘iedereen met een leuke babbel’ tegenwoordig maar in het theater wil staan en noemde Lubach als voorbeeld. Dit schoot de VPRO-coryfee, die al zeventien jaar op het podium staat, in het verkeerde keelgat .

Toen Lubach een wat geïrriteerde open brief schreef aan Bokma, wilde de acteur niet reageren. ,,Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden", vertelde de 39-jarige cabaretier uit Lutjegast vandaag in het programma 't Wordt nu laat. ,,Ik wilde het niet op Twitter zetten, maar ik kan ook niet meer doen alsof hij nog de zondebokma is. Het was een heel lief e-mailtje dat hij het niet wist."

In het interview kwam Lubach ook terug op zijn tijd bij Op Sterk Water, de impro-cabaretgroep waar hij bijna tien jaar deel van uitmaakte. ,,Ik mis ze best’’, erkende hij. ,,Het was elke dag keet. Het wordt ze tegenwoordig vaak gevraagd hoe het was dat Arjen Lubach vroeger bij de groep zat.’’

5 miljoen

Op de vraag of hij naar Talpa zou overstappen als John de Mol hem per aflevering 5 miljoen euro zou bieden, antwoordde Lubach onder voorbehoud ja. ,,Maar ik zou dat geld vooral in het programma steken", legde hij uit. "Voor zoveel geld zou je zo'n belachelijk gaaf en goed programma kunnen maken. Het zou dan zonde zijn om dat niet te doen."