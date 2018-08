Piet Paulusma is na ziekenhuisopname weer thuis om aan te sterken

,,Het gaat prima met me, voortreffelijk", laat de weerman weten. ,,Ik moet nu aansterken, maar dat ga ik lekker thuis doen. De operatie was een behoorlijke aanslag voor mijn lichaam. Ik ben er flink van geschrokken en ben blij dat ik weer terug in Harlingen ben'', vertelde hij aan zijn werkgever. Piet wacht ondertussen de onderzoeken af. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de plotselinge blokkade.