Pieter-Christiaan rent 35 kilometer over landgoed Het Loo

video Koreaanse Bangtan Boys verpulve­ren record met 56 miljoen hits in 24 uur

19:41 De Koreaanse boyband BTS, ook wel bekend als Bangtan Boys of Beyond the Scene of Bangtan Sonyeondan, scoren met de videoclip van het nummer Idol een gigantische hit. Met 56,2 YouTube-views in 24 uur heeft Idol Taylor Swifts Look What You Made Me Do (43,2 miljoen views) ingehaald.