Pieter Derks stem kwijt: ‘Voor iedereen beter dat ik even mijn mond hou’

Johnny de Mol vraagt OM hem te vervolgen voor vermeende mishande­ling

Johnny de Mol heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam vandaag gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en tot zijn vervolging over te gaan naar aanleiding van de aangiftes die zijn ex-verloofde Shima Kaes tegen hem heeft gedaan. Dat meldt zijn advocaat Peter Plasman. Kaes beschuldigt De Mol ervan dat hij haar tijdens hun relatie in 2015 heeft mishandeld.

