Pinkpop blijft nog tot 2040 in Landgraaf

Smeets is blij met de overeenkomst. ,,Ons huidige contract met de gemeente loopt tot en met 2020, maar ook na die tijd willen we het festival graag in Landgraaf blijven houden'', zei hij. ,,Het huidige contract is opnieuw bekeken en dat heeft uiteindelijk geleid tot dit mooie resultaat. Pinkpop hoort bij Landgraaf en Landgraaf hoort bij Pinkpop.''



Het driedaagse festival vindt dit keer voor de 49e keer plaats. Vrijdag staan optredens gepland van onder anderen Lil' Kleine, BLØF, Snow Patrol en Pearl Jam.