Pinkpopfans schrikken: 'Dave Grohl' valt opnieuw van Zweeds podium

In 2015 brak Grohl in Göteborg zijn been toen hij van het podium viel. Daardoor kon de band dat jaar niet optreden op Pinkpop, tot grote teleurstelling van veel fans. Dit jaar staat Foo Fighters wel in Landgraaf. ,,Dit keer niet Göteborg", schrijft de band in het Zweeds op Twitter bij een filmpje van het voorval. Te zien is hoe de stuntman het podium opkomt, het publiek begroet en vervolgens valt. De echte Dave Grohl verschijnt korte tijd later ten tonele. De tweet is inmiddels door duizenden mensen geliket en gedeeld.