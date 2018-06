Pip Pellens: zet die telefoon eens uit

De GTST-actrice vraagt bezoekers om ook alle smartphones af te geven bij de garderobe en dus anderhalf uur 'offline' te gaan. ,,In deze afgelopen vijftien jaar is de manier van communiceren voor een groot deel verschoven naar een digitale wereld", stelt Pellens. ,,Wat heeft het ons gebracht en waar gaat het naartoe? Het moment is gekomen om de balans op te maken.''

De actrice neemt ook haar eigen smartphonegebruik onder de loep.

Pip Goes Offline zal vanaf half maart in 25 Nederlandse theaters te zien zijn. De kaartverkoop gaat maandag van start. De actrice was eerder op het podium onder meer te zien in The Sound of Music.