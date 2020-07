Plagiaat? Maltees nummer lijkt sprekend op K3-hit Tele-Romeo

Al in 2001 bracht K3 het nummer en het gelijknamige album Tele-Romeo uit. Toentertijd nog zonder Nederlandse inbreng, maar ingezongen door de oorspronkelijke drie leden van de groep: Karen, Kristel en Kathleen. Het werd een groot succes en het album werd zelfs platina in Nederland en België. K3-componist Miguel Wiels, die het lied destijds maakte, dook dan ook weer terug in de tijd, toen hij afgelopen week het nummer Sangria van Muscat hoorde. Via een mail aan Studio 100 wees iemand op het lied van de jonge zangeres uit Malta. ,,Je kan er met de beste wil van de wereld niet omheen: de gelijkenis met het door ons in 2000 geschreven Tele-Romeo is zó groot, dat we hier echt van plagiaat moeten spreken”, zegt Miguel Wiels, die zich overigens zelf ook liet inspireren door een ander nummer. ,,Onze melodie borduurde voort op een akkoordenschema van I Will Survive , de discohit van Gloria Gaynor. Het is dus niet onmogelijk dat de producer van die zangeres op dezelfde melodie is gekomen. Maar die kans acht ik erg klein.”

Producers

Wiels overweegt nu samen met Studio 100 een gerechtelijke procedure te starten. ,,Al moet je je wel afvragen of dat het waard is. Ik wil niet oneerbiedig klinken, maar ik denk dat de zangeres in kwestie een marionetsterretje is.” Hij doelt er op dat Muscat waarschijnlijk een team producers heeft en zij gewoon uitbrengt wat zij aanleveren. ,,Het heeft wellicht weinig zin om haar rechtstreeks aan te spreken. Als we al stappen zouden zetten, zullen we dat wellicht tegen haar componisten moeten doen.”



Het is overigens niet de eerste keer dat K3 met plagiaat te maken krijgt. Enkele jaren geleden had een Chinese band integraal de muziek en tekst van Heyah Mama overgenomen. ,,We wilden gerechtelijke stappen zetten, maar dat bleek onbegonnen werk, omdat de wetgeving rond auteursrecht in China niet zo goed geregeld is. We lieten het dus maar zo. “