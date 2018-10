Platenbaas Suge Knight moet 28 jaar de cel in

Het tweetal maakte voor het incident ruzie op de set van een tv-commercial. Knight reed ook over een andere man heen, maar deze overleefde het incident. Het is de tweede maal dat de platenbaas lange tijd achter tralies verdwijnt. In de jaren negentig moest hij vier jaar de cel in na mishandeling van twee rappers. Hij was ook ooit verdachte in het onderzoek naar de dood van Notorious BIG, maar deze zaak werd nooit opgelost. Knight stond als platenbaas aan de wieg van het succes van grote artiesten als Snoop Dogg, Dr Dre en Tupac Shakur.